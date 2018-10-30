Александр Гусев:«В Воронежской области есть все предпосылки для органического земледелия»
В минувшую пятницу, 26 октября, глава региона провел в Панинском районе совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета, а также посетил агропромышленный комплекс и музей почвенного разреза
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Агропромышленный комплекс «Александровское» в селе с одноименным названием еще в прошлом году заявился с амбициозной задачей - заместить в России импортный чеснок. Оказывается, практически весь чеснок, что продается в магазинах, выращен в основном за границей.