2018-10-30T15:21:26+03:00
Общество

Воронежским вузам предложили поучаствовать в акции сбора вторсырья

Активисты хотят объединить в единой порыве учебные заведения из разных уголков страны
Юлия ТЕРНОВА
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В преддверии Дня вторичной переработки, который отмечают 15 ноября, Ассоциация зеленых вузов России решила запустить всероссийскую акцию по сбору макулатуры в вузах. Студентам предлагают организовать прием макулатуры у себя в учебных корпусах. Авторы идеи планируют, что акция должна пройти по всей стране в вузах-участниках в дни с 12 по 18 ноября.

Для участия студентам из Воронежской области, как пояснили организаторы, надо сделать следующее: зарегистрироваться на сайте Ассоциации зеленых вузов России, где можно получить более подробные инструкции по организации акции, и получить приглашение на вебинар, в котором все участиники из разных городов смогут пообщаться. О результатах планируется рассказать в соцсетях с хэштегом #recycleit2018.

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