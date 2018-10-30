2018-10-30T15:09:10+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить банду, державшую в страхе весь Лискинский район

Они обложили данью бизнесменов и в буквальном смысле выбивали деньги с должников
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Громкое дело будут рассматривать в Воронежском областном суде.Громкое дело будут рассматривать в Воронежском областном суде.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

По данным следствия, организовал банду 36-летний уроженец Армении, живший в Лисках. Он сколотил преступную группу из четырех местных крепких ребят (один из них даже работал тренером по боевым видам искусства в местной спортивной школе).

Банда обложила данью в пять тысяч рублей ежемесячно местных бизнесменов. Тех, кто отказывал делиться, избивали или повреждали и похищали их имущество. Также пять бандитов жестоко выбивали долги. За свой процент они находили должников и жестоко избивали их, угрожая оружием. Бывало, что отбирали ценные вещи. Люди были так запуганы, что стали давать показания только после того, как за решетку попал главарь и наиболее активный участник банды.

- Пятерых жителей Лисок обвиняют в 13 преступлениях по семи статьям УК: разбойные нападения и вымогательства в составе организованной группы; похищение важных личных документов; самоуправство с применением насилия; повреждение чужого имущества, грабеж и бандитизм. Дело будет рассматривать Воронежский областной суд, - сообщили в региональной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайские специалисты готовы поделиться с воронежцами энергоэффективными технологиями
В Воронеже в ноябре снесут еще девять киосков
Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области
До конца 2019 года в Воронеже и области проведут капремонт в 924 домах
Александр Гусев:«В Воронежской области есть все предпосылки для органического земледелия»
Воронежским вузам предложили поучаствовать в акции сбора вторсырья
Какие редкие имена давали детям воронежцы в 2018-ом: Мадонна, Россия и Маугли
Гигантский самолет воронежской авиакомпании выставили на продажу
Под Воронежем подросток выжил после того, как попал под электричку
Прокуратура: при банкротстве банка «Воронеж» украли 4 млрд. рублей
Расходы бюджета Воронежа могут увеличить на 1,2 млрд. рублей
Прокуратура проверит обстоятельства аварии, из-за которой тепла лишились 19,5 тысяч воронежцев
В 2018 году воронежцы подают заявление в ЗАГС через сайт госуслуг в два раза чаще, чем в прошлом
В Воронежской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
Воронежские женщины рожают первенца в среднем на 3,5 года позже, чем 12 лет назад
На ремонт воронежских дорог потратят 19 млрд. рублей
В ходе опроса воронежцы заявили о дискриминации предпенсионеров на рынке труда
Воронежские общественники запустили мобильное приложение для отслеживания маршруток
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования