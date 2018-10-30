В Воронеже будут судить банду, державшую в страхе весь Лискинский район

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-30T15:09:10+03:00

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По данным следствия, организовал банду 36-летний уроженец Армении, живший в Лисках. Он сколотил преступную группу из четырех местных крепких ребят (один из них даже работал тренером по боевым видам искусства в местной спортивной школе).

Банда обложила данью в пять тысяч рублей ежемесячно местных бизнесменов. Тех, кто отказывал делиться, избивали или повреждали и похищали их имущество. Также пять бандитов жестоко выбивали долги. За свой процент они находили должников и жестоко избивали их, угрожая оружием. Бывало, что отбирали ценные вещи. Люди были так запуганы, что стали давать показания только после того, как за решетку попал главарь и наиболее активный участник банды.

- Пятерых жителей Лисок обвиняют в 13 преступлениях по семи статьям УК: разбойные нападения и вымогательства в составе организованной группы; похищение важных личных документов; самоуправство с применением насилия; повреждение чужого имущества, грабеж и бандитизм. Дело будет рассматривать Воронежский областной суд, - сообщили в региональной прокуратуре.