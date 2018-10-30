2018-10-30T14:57:25+03:00
Экономика

Гигантский самолет воронежской авиакомпании выставили на продажу

Имущество "Полета" продолжает всплывать на сайтах объявлений
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Самолет Ан-124 "Руслан"Самолет Ан-124 "Руслан"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самолет Ан-124 "Руслан" 1994 года выпуска, который ранее принадлежал воронежской авиакомпании "Полет", выставили на продажу на сайте объявлений. Цена лота - более 833 миллионов рублей. "Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи", - отмечается в объявлении.

Продавец - агентство, которое занимается реализацией залогового имущества. Напомним, в 2016 году арбитражный суд Москвы признал авиакомпанию "Полет" банкротом.

Ан-124 "Руслан" считается самым грузоподъемным транспортником в мире. С 1982 по 1988 годы он и вовсе назывался крупнейшим самолетом в истории (пока на его основе не построили другую модель - Ан-225 "Мрия"). Размах крыла этой машины - 73,3 м, длина - 69,1 м, высота - около 21 м. Масса пустого самолета - более 170 тысяч кг, максимальная взлетная масса - почти 400 тысяч кг.

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В России допустили возможность возобновления производства Ан-124. По словам гендиректора "Ил" Алексея Рогозина, самолеты сверхтяжелого класса "крайне востребованы во всем мире". (Подробнее.)

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