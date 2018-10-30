2018-10-30T14:51:40+03:00
Происшествия

Под Воронежем подросток выжил после того, как попал под электричку

Но получил тяжелые травмы
Юрий КОЗЛОВ
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Возле железнодорожных путей лучше не ходить.Возле железнодорожных путей лучше не ходить.Фото: из архива «КП»
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Стало известно об инциденте на железной дороге в районе 553 километра перегона Графская – Углянец. Там под электричку попал 14-летний мальчик. В субботу, 27 октября, в 21.44 подросток шел вдоль путей, его затянуло потоком воздуха под поезд «Графская-Воронеж».

Машинист быстро дал по тормозам, и подростка не зарезало до смерти. Однако он получил тяжелые травмы и попал в одну из воронежских больниц.

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку обстоятельств ЧП.

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