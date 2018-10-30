Прокуратура: при банкротстве банка «Воронеж» украли 4 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-30T14:39:00+03:00

По данным следствия, на эту сумму сотрудники финансового учреждения и аферисты со стороны распродали и похитили имущество

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В прокуратуре Воронежской области сообщили, что ее сотрудники взяли под особый контроль уголовное дело по факту пропажи значительной части имущества обанкротившегося банка «Воронеж».

По данным следствия, с декабря 2017-го по июнь 2018 года сотрудники банка и люди, не имеющие отношения к его деятельности, продали и похитили имущество на сумму не менее 4 млрд. рублей. Причем сделали они это в то время, когда уже стало известно, что финансовое учреждение обанкротилось. В результате от кредиторов ушли объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичили по расходным ордерам в кассе банка.

Аферистам придется отвечать ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы).