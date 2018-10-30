Расходы бюджета Воронежа могут увеличить на 1,2 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-30T14:23:02+03:00

Доходы увеличатся, но расходов будет еще больше. Фото: из архива «КП»

Дополнительные деньги пойдут на дороги, переселение из аварийного жилья, строительство школ и капремонт «Юбилейного»

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В городской Думе рассказали об изменениях, которые планируют внести в бюджет Воронежа 2018 года.

И.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева сообщила, что доходы вырастут на 928, 737 млн. рублей, расходы – на 1 200, 737 млн. рублей. Дефицит бюджета составит 674, 827 млн. рублей. Это 7,5% от общих доходов за год.

На дорожное хозяйство дополнительно направят на 346, 053 млн. рублей. Деньги пойдут на обустройство тротуаров на улице Серова, развитие улично-дорожной сети и содержание объектов благоустройства. Также их направят на проектирование планировки территории, ограниченной улицами Кольцовская, 9 Января в районе улицы Революции 1905 года и переулком Мало-Московский, а также на софинансирование с областным бюджетом разработки проекта Генплана Воронежа на 2021-2041 годы.

На 189,5 млн. рублей увеличат финансирование переселения граждан из аварийного жилфонда. На 184, 406 млн. рублей могут вырасти ассигнования по статье «Образование». Деньги собираются пустить на строительство школ на улицах Артамонова, Тютчева, в ЖК «Олимпийский», а также на пристройку к средней школе № 84.

Часть денег выделят на доведение заработной платы работников учреждений культуры до минимального размера оплаты труда, на школьные автобусы, социальную рекламу и на проектирование нового здания клуба «Краснолесье» в микрорайоне Краснолесный. Кроме того, 1,949 млн. рублей направят на капремонт спорткомплекса «Юбилейный».