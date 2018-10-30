2018-10-30T13:49:56+03:00
Общество

Прокуратура проверит обстоятельства аварии, из-за которой тепла лишились 19,5 тысяч воронежцев

ЧП случилось 29 октября на улице 20 лет Октября
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ремонт занял шесть часов.Ремонт занял шесть часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

100-летие Ленинского комсомола жители Ленинского района встречали с тревогой. Наблюдая за постепенно остывающими батареями и трубами отопления.

Дело в том, что в 19.50 в понедельник, 29 октября, на улице 20 лет Октября случилась авария на теплосетях ПАО «Квадра». Из-за этого тепло стало потихоньку (как уверяют чиновники, у жильцов может быть другое мнение) исчезать из квартир 79 домов, где прописаны 19,5 тысяч человек. Устранить аварию удалось только ближе к полуночи. В прокуратуре Воронежской области начали проверку обстоятельств этого ЧП.

Кстати, не только в Ленинском районе не все в порядке с отоплением. В «КП» недавно позвонили и сообщили, что похолодели батареи в доме № 141 на Ленинском проспекте. Что-то в последнее время не дружит имя вождя революции с теплом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайские специалисты готовы поделиться с воронежцами энергоэффективными технологиями
В Воронеже в ноябре снесут еще девять киосков
Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области
До конца 2019 года в Воронеже и области проведут капремонт в 924 домах
Александр Гусев:«В Воронежской области есть все предпосылки для органического земледелия»
Воронежским вузам предложили поучаствовать в акции сбора вторсырья
В Воронеже будут судить банду, державшую в страхе весь Лискинский район
Какие редкие имена давали детям воронежцы в 2018-ом: Мадонна, Россия и Маугли
Гигантский самолет воронежской авиакомпании выставили на продажу
Под Воронежем подросток выжил после того, как попал под электричку
Прокуратура: при банкротстве банка «Воронеж» украли 4 млрд. рублей
Расходы бюджета Воронежа могут увеличить на 1,2 млрд. рублей
В 2018 году воронежцы подают заявление в ЗАГС через сайт госуслуг в два раза чаще, чем в прошлом
В Воронежской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
Воронежские женщины рожают первенца в среднем на 3,5 года позже, чем 12 лет назад
На ремонт воронежских дорог потратят 19 млрд. рублей
В ходе опроса воронежцы заявили о дискриминации предпенсионеров на рынке труда
Воронежские общественники запустили мобильное приложение для отслеживания маршруток
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования