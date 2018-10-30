Прокуратура проверит обстоятельства аварии, из-за которой тепла лишились 19,5 тысяч воронежцев

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-30T13:49:56+03:00

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100-летие Ленинского комсомола жители Ленинского района встречали с тревогой. Наблюдая за постепенно остывающими батареями и трубами отопления.

Дело в том, что в 19.50 в понедельник, 29 октября, на улице 20 лет Октября случилась авария на теплосетях ПАО «Квадра». Из-за этого тепло стало потихоньку (как уверяют чиновники, у жильцов может быть другое мнение) исчезать из квартир 79 домов, где прописаны 19,5 тысяч человек. Устранить аварию удалось только ближе к полуночи. В прокуратуре Воронежской области начали проверку обстоятельств этого ЧП.

Кстати, не только в Ленинском районе не все в порядке с отоплением. В «КП» недавно позвонили и сообщили, что похолодели батареи в доме № 141 на Ленинском проспекте. Что-то в последнее время не дружит имя вождя революции с теплом.