В 2018 году воронежцы подают заявление в ЗАГС через сайт госуслуг в два раза чаще, чем в прошлом

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-30T15:13:55+03:00

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В 2018 году жители Воронежской области стали более активно подавать заявления в ЗАГС через сайт госуслуг, чем в прошлом году. Несмотря на то, что еще даже не декабрь, уже сейчас можно сделать такой вывод: с 1 января по 1 октября 2018 года сотрудники ЗАГСов региона приняли почти в два раза больше заявлений, чем за тот же период 2017-го. В этом году захотели создать семью и воспользовались услугами портала 3945 пар, а в прошлом - 2173.