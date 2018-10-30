В Воронежской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
Во вторник, 30 октября, на карте Гидрометцентра России Воронежская область оказалась выделена тревожным желтым цветом. Что он означает? Ничего особо страшного, однако нужно быть внимательными. Сильный ветер, задувающий с утра, теоретически может натворить бед. В такую погоду лучше держаться подальше от деревьев, на вид кажущихся не очень устойчивыми фонарных столбов, да и от крыш, находящихся не в идеальном состоянии.
Вообще-то желтый уровень опасности объявили во всех регионах Черноземья, за исключением Курской области. Впрочем, скоро погода должна наладиться. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь будет морозной, зато потом днем будет достаточно тепло - +9…+11. И такая погода может продлиться, как минимум, до 7 ноября.