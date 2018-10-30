В Воронежской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-30T13:28:35+03:00

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Во вторник, 30 октября, на карте Гидрометцентра России Воронежская область оказалась выделена тревожным желтым цветом. Что он означает? Ничего особо страшного, однако нужно быть внимательными. Сильный ветер, задувающий с утра, теоретически может натворить бед. В такую погоду лучше держаться подальше от деревьев, на вид кажущихся не очень устойчивыми фонарных столбов, да и от крыш, находящихся не в идеальном состоянии.

Вообще-то желтый уровень опасности объявили во всех регионах Черноземья, за исключением Курской области. Впрочем, скоро погода должна наладиться. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь будет морозной, зато потом днем будет достаточно тепло - +9…+11. И такая погода может продлиться, как минимум, до 7 ноября.