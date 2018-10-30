2018-10-30T13:16:22+03:00
Общество

Воронежские женщины рожают первенца в среднем на 3,5 года позже, чем 12 лет назад

В регионе увеличивается возраст вступления в материнство
Юлия ТЕРНОВА
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Современные воронежцы не спешат производить на свет потомство, будучи студентами, и сразу после выпуска. Хотя статистика уверяет, что еще десятилетие назад картина была другой. В управлении ЗАГС по Воронежской области отметили, что в регионе вырос средний возраст рождения первенца. По сравнению с 2005 годом возраст вступления в материнство увеличился на 3,5 года. В 2017 году женщины становились матерями в среднем в 26,5 лет, а не в 23, как было 12 лет назад.

- Средний возраст при государственной регистрации рождения вторых и третьих детей вырос на 2 и полтора года соответственно, - добавляют в пресс-службе ЗАГС.

Согласно документам, за 2006 год 6962 девушки в возрасте от 18 до 23 лет родили ребенка. В 2017 таковых уже почти вдвое меньше - 3579. Если эта информация воспринимается как нейтральная, то тенденция к уменьшению числа рождений у несовершеннолетних - однозначно позитивное изменение.

- За 10 лет показатель изменился с 542 до 155 рождений в 2017 году и 130 рождений за 9 месяцев 2018 года, - уточняют в ЗАГСе Воронежской области.

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