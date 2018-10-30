2018-10-30T12:45:53+03:00
Общество

На ремонт воронежских дорог потратят 19 млрд. рублей

Шесть из них выделят из федерального бюджета
Юрий КОЗЛОВ
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Окончательный список воронежских дорог, которых ждет ремонт, утвердят в ноябре.Окончательный список воронежских дорог, которых ждет ремонт, утвердят в ноябре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 29 октября, на совещании в правительстве области обсуждали, как в регионе будут реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы. Об этом рассказал руководитель регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин.

По словам чиновника, на ремонт дорог Воронежской области в ближайшие пять лет планируют выделить 19 млрд. рублей на условиях софинансирования. Большую часть денег (13 млрд.) возьмут из регионального бюджета, еще шесть – из федерального.

На эти средства планируют привести в порядок 22 километра воронежских дорог, в том числе мосты на улицах 9 Января и Ленина, сейчас находящиеся в плачевном состоянии, особенно первый. Список других городских магистралей, которых ждет ремонт, составят в ноябре. Не забудут и областные. Отремонтировать планируют 350 км дорог регионального значения. Кроме того, весной 2019 года на трассах в области установят три новых пункта весового контроля.

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