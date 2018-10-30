В ходе опроса воронежцы заявили о дискриминации предпенсионеров на рынке труда

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-30T12:40:08+03:00

По данным HeadHunter, после 45 лет поиски работы могут затянуться на полгода и дольше

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В HeadHunter провели опрос жителей Воронежа на тему того, ощущают ли они возрастную дискриминацию на рынке труда. По мнению 91 % опрошенных, это явление имеет место. Сложности возникают, что ожидаемо, у соискателей старше 45:

– Исходя из анализа данных базы вакансий и резюме на сайте hh.ru, мы наблюдаем, что в настоящее время в России 20% соискателей старшего возраста сталкиваются с отказами при приеме на работу – это самый высокий показатель из всех возрастных групп, - сообщает ди ректор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. - Порядка 88% опрошенных старшего возраста отмечают наличие разной степени сложностей с поиском работы. При этом, более половины соискателей в возрасте 45 лет и старше утверждают, что испытывают серьезные трудности на рынке труда.

Вероятно, затруднения в трудоустройстве могут быть связаны со страхом работодателей перед приемом на службу сотрудников предпенсионного возраста. Опасения может вызывать грозящая ответственность за увольнение такого сотрудника. За это после недавних изменений в законодательстве полагается выплата штрафа или обязательные работы.

- Выяснилось, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает, и в 40% случаев этот процесс может занимать более полугода, - отмечают аналитики.