Воронежцы могут отслеживать время и порядок прибытия нужных автобусов через компьютер или телефон
В сообществе "Город и транспорт", посвященном общественному транспорту Воронежа, рассказали о способах, которые могут помочь отследить перемещения нужных вам автобусов. Накануне волонтеры совсместно с Центром организации дорожного движения создали приложения для отслеживания времени прибытия той или иной маршрутки на нужную остановку. Ознакомиться с ними можно по ссылке 1 для Android и ссылке 2 для iOS.
Кроме того, в "Город и транспорт" напоминают, что узнавать время прибытия подходящих вам автобусов можно через сайт. Пользоваться им просто: вам нужно ввести название остановки и нажать кнопку поиска, тогда вы можете видеть, какие маршрутки прибудут сюда и прогнозируемое время их ожидания. Помочь может также телеграм-бот и карта на сайте Центра организации дорожного движения.