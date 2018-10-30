2018-10-30T12:42:28+03:00
Общество

Воронежцы могут отслеживать время и порядок прибытия нужных автобусов через компьютер или телефон

Ранее это можно было сделать на специальном сайте, а сейчас ЦОДД еще выпустил соответствующие мобильные приложения
Юлия ТЕРНОВА
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Рассказываем, как узнать время прибытия нужного автобусаРассказываем, как узнать время прибытия нужного автобусаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В сообществе "Город и транспорт", посвященном общественному транспорту Воронежа, рассказали о способах, которые могут помочь отследить перемещения нужных вам автобусов. Накануне волонтеры совсместно с Центром организации дорожного движения создали приложения для отслеживания времени прибытия той или иной маршрутки на нужную остановку. Ознакомиться с ними можно по ссылке 1 для Android и ссылке 2 для iOS.

Кроме того, в "Город и транспорт" напоминают, что узнавать время прибытия подходящих вам автобусов можно через сайт. Пользоваться им просто: вам нужно ввести название остановки и нажать кнопку поиска, тогда вы можете видеть, какие маршрутки прибудут сюда и прогнозируемое время их ожидания. Помочь может также телеграм-бот и карта на сайте Центра организации дорожного движения.

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