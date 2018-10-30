Китайские партнеры могут обучить воронежцев энергосберегающим технологиям

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-30T11:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов встретился в правительстве области с китайской делегацией, которую возглавил вице-губернатор провинции Цинхай Ван Юбо.Темой этой встречи, организованной при помощи Китайского центра ВГУ, стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

- Речь шла о возможности реализации китайской стороной на территории Воронежской области одного из пилотных проектов, который смог бы наглядно продемонстрировать потенциальным потребителям все преимущества энергосберегающих технологий, низких энергозатрат, надежность оборудования, его высокие стандарты и весьма незначительные сроки самоокупаемости. Также обсуждалась идея размещения экспериментальных производств на территории создаваемой в регионе свободной экономической зоны, - сообщили в пресс-службе правительства региона.