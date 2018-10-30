2018-10-30T11:31:16+03:00
Общество

Китайские партнеры могут обучить воронежцев энергосберегающим технологиям

В правительстве области обсуждали будущее сотрудничество в делегацией из Китая
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Фото с сайта областного правительстваФото с сайта областного правительства
Изменить размер текста:

Первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов встретился в правительстве области с китайской делегацией, которую возглавил вице-губернатор провинции Цинхай Ван Юбо.Темой этой встречи, организованной при помощи Китайского центра ВГУ, стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

- Речь шла о возможности реализации китайской стороной на территории Воронежской области одного из пилотных проектов, который смог бы наглядно продемонстрировать потенциальным потребителям все преимущества энергосберегающих технологий, низких энергозатрат, надежность оборудования, его высокие стандарты и весьма незначительные сроки самоокупаемости. Также обсуждалась идея размещения экспериментальных производств на территории создаваемой в регионе свободной экономической зоны, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ремонт воронежских дорог потратят 19 млрд. рублей
В ходе опроса воронежцы заявили о дискриминации предпенсионеров на рынке труда
Воронежцы могут отслеживать время и порядок прибытия нужных автобусов через компьютер или телефон
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В ходе осеннего призыва воинские ряды пополнили 856 жителей Воронежской области
Устранили коммунальную аварию, из-за которой у 20 тысяч воронежцев не было тепла
С начала года банки выдали в кредит жителям Воронежской области 96 миллиардов рублей
Руководителем тыла ГУ МВД по Воронежской области назначили Михаила Солодухина
Воронежцам показали спектакль, где главную роль сыграл «горбатый» «запорожец»
Чиновники считают, что в 2019 году средняя зарплата воронежца достигнет 37 тысяч рублей
Воронежцам показали спектакль в аквариуме
В «Ночь искусств» ТЮЗ покажет воронежцам Чехова и научит ораторскому искусству
Воронежский «Буран» усилился новым защитником
Новый способ обмана пассажиров нашли в воронежском автобусе
В следующем году в Воронеже начнут строить 3 школы и 4 детских садика
В Воронеже цыганка отправится на полтора года в тюрьму за кражу полумиллиона у пенсионеров
В Воронеже на площади Ленина начали сбор катка: он откроется до 15 декабря
В Воронеже пьяный отец чуть не зарезал собственного сына
В Воронежской области живодера, забившего хаски молотком, отправили в колонию
С начала года в Воронеже нормы ГТО сдали 27 тысяч человек
Подросток из Воронежской области «разводил» покупателей смартфонов со всей России
Вадим Кстенин: "Никакой «Умный город» не может быть построен без комфортной городской среды"
Воронежскую область снова заполонили фальшивые купюры