2018-10-30T11:01:11+03:00
Политика

В ходе осеннего призыва воинские ряды пополнили 856 жителей Воронежской области

Сейчас от военкоманта скрываются 1900 жителей региона
Юлия ТЕРНОВА
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1 октября в Воронежской области стратовала осенняя призывная кампания. Перед комиссиями в октябре предстали 3474 человека, 856 из которых отобрали для на военной службы. 566 получили освобождение, а более чем двум тысячам человек дали возможность отсрочки. На альтернативную гражданскую службу направили всего одного призывника. 172 человека из отобранных уже отправили в те места, где им предстоит отдать воинский долг. Всех остальных собираются отправить по различным военным частям до 20 декабря.

Военный комиссар области Сергей Панков отметил, что данное ранее Александром Гусевы поручение по актуализации адресов и телефонов призывников было выполнено. И это якобы дало свои плоды, но на данный момент от повесток бегают 1900 молодых людей. Губернатор призвал администрации муниципальных образований и органы внутренних дел активнее включаться в совместную с военкоматами работу по поиску уклонистов.

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