Устранили коммунальную аварию, из-за которой у 20 тысяч воронежцев не было тепла

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-30T11:09:25+03:00

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В Воронеже устранили крупную коммунальную аварию на улице 20 лет Октября, в результате которой временно прекратили подачу тепла на 79 домов. Вечером 29 октября замерзнуть рисковали 19,5 тысяч человек, проживающих там. Правда, как отмечают в пресс-службе Ленинского района, на территории которого произошла поломка, температура не успела понизиться в квартирах воронежцев: представители "Квадры" во время ремонтных работ не стали сливать воду из труб, поэтому остывание помещений происходило крайне медленно.

На устранение аварии потребовалось около шести часов. Работы завершили ближе к полуночи в понедельник, 29 октября.