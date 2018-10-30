С начала года банки выдали в кредит жителям Воронежской области 96 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-30T10:02:06+03:00

Этот объем средств жители региона заняли у банков с января по август

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Пресс-служба регионального управления ЦБ России сообщает, что с января по август 2018 года банки, действующие на территории региона, выдали жителям Воронежской области 95,9 миллиарда рублей в кредит. При этом совокупный размер сбережений физических лиц превысил 332 миллиарда рублей.

- К началу сентября текущего года совокупный портфель кредитов, выданных в регионе физическим лицам, составил 172,5 млрд рублей, - сообщают в пресс-службе ЦБ.