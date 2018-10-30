Руководителем тыла ГУ МВД по Воронежской области назначили Михаила Солодухина

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-30T09:44:52+03:00

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Руководитель главного управления полиции по Воронежской области 29 октября подписал приказ о назначении на должность руководителя тыла Главного управления полковника внутренней службы Михаила Солодухина. Михаил Бородин в тот же день представил его начальникам подразделений главка и главам районных отделов во время рабочего совещания.

- Михаил Иванович Солодухин служит в органах внутренних дел Воронежской области с 1994 года, - информирует пресс-служба полиции. - За это время прошел путь от ревизора ревизионного подотдела финансово-планового отдела службы тылового обеспечения УВД Воронежской области до начальника тыла. Имеет государственные и ведомственные награды. Награжден медалью «За отличие в службе» 3,2,1 степеней, медалью «За отличие в охране общественного порядка».