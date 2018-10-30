2018-10-30T11:40:06+03:00
Общество

Чиновники считают, что в 2019 году средняя зарплата воронежца достигнет 37 тысяч рублей

В мэрии рассказали о прогнозе социально-экономического развития
Юлия ТЕРНОВА
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На планерке в мэрии Воронжа с докладом о прогнозе социально-экономического развития на 2019 год выступила Татьяна Дьяченко, руководитель городского управления экономики. Во время совещания было упомянуто, что фонд оплаты труда в следующем году составит 187,2 миллиарда рублей. Также чиновники прогнозируют, какова будет средняя зарплата по городу. Оказывается, что средним доходом работающего воронежца будут считать 37 тысяч рублей. По поводу официального уровня средней зарплаты, о котором заявляет Воронежстат, всегда было много возмущений: многие называют оплату труда в 30 тысяч и выше удачей, а не нормой.

Вот и другие показатели, которые озвучили на совещании:

- Среднегодовая численность населения Воронежа в 2019 году достигнет 1 млн. 59 тыс. человек; занятость в экономике – около 445 тыс. человек; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в целом по промышленным видам деятельности – 190,6 млрд рубле; объем инвестиций в основной капитал – 159,2 млрд рублей; налоговые и неналоговые доходы с территории городского округа в консолидированный бюджет в – 77,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба мэрии.

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