2018-10-30T09:00:33+03:00
Звезды

Воронежцам показали спектакль, где главную роль сыграл «горбатый» «запорожец»

На фестивале «Маршак» побывал театр кукол из Карелии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Железо"."Железо".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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- Отец мой «Фиат», матери не помню. Говорят, стиральная машина, - рассказывает в автомобильном раю «железо» с итальянскими корнями». Попросту - культовый «горбатый» «запорожец». Так эффектно начинается спектакль «Железо» Театра кукол из Карелии.

В небесной мастерской в окружении ржавых бочек, болтиков-гаечек-пружинок, где порхают в промасленных робах автомобильные ангелы с железными крылышками, остов «ЗАЗ-965-А» вспоминает историю своих любимых хозяев. Обычным советским гражданам Вене и Зине Рулевым море только снится, с их пенсией, как они сами иронизируют, их ждет только «речка и удочки». Но они умеют мечтать. А еще шить и мастерить. Правда, накопленную на отдых у моря непосильным трудом сумму тратят на аварийную железную рухлядь - старый «запорожец».

"Железо". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Железо".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это легкий, музыкальный спектакль с тонким вкусом ретро, который замечательно восприняли дети, но еще больше взрослые. Ностальгические спектакли - всегда одни из самых лучших, проверено на опыте.

Постановка к тому же и невероятно стильная эстетически. Недаром за художественное оформление спектакль в 2017-м получил «Золотую маску».

"Железо". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Железо".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Железо". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Железо".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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