В «Ночь искусств» ТЮЗ покажет воронежцам Чехова и научит ораторскому искусству

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-30T07:06:50+03:00

Зрителей также ждет два концерта и выставка

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Воронежский ТЮЗ приготовил расширенную программу в «Ночь искусств». 3 ноября зрителей ждет премьера, два концерта, мастер-класс и выставка.

Стартует праздник в 17.30 в фойе 1-го этажа - здесь можно посмотреть портреты актеров ТЮЗа глазами юного зрителя. Здесь же в 18.10 начнется концерт - романсы в исполнении актеров создадут атмосферу для премьерного спектакля «Жизнь в вопросах и восклицаниях» по Чехову, он начнется в большом зале в 19.00.

После представления в большом зале стартует мастер-класс «Театральные приемы для жизни» актрисы и педагога по ораторскому искусству Татьяны Паршиной, начало в 21.00 (вход свободный).

А в 22.30 в Зимнем саду начнется бесплатный концерт кавер-группы BIJO.