СЕГОДНЯ 20:18 2018-10-29T20:20:54+03:00

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Воронежский «Буран» усилился новым защитником. Состав хоккейного клуба пополнил 31-летний Максим Сергеев. Об этом сообщили в группе «Бурана» в соцсети в понедельник, 29 октября. Воспитанник казанской школы хоккея начинал чемпионат ВХЛ в составе ангарского «Ермака», ряды которого он покинул в начале октября. В нынешнем сезоне он провел в Кубке Шелкового пути десять игр. В них хоккеист набрал одно очко и отметился результативной передачей.

Также в клубе официально оформили переход Алексея Васильченко. Он выступал за сборную Казахстана и несколько клубов КХЛ: «Барыс» (Астана), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Металлург» (Новокузнецк). Всего в Континентальной хоккейной лиге Васильченко провел 428 матчей, в которых набрал 53 очка (12 голов + 41 результативная передача). В последнее время Алексей играл в румынском клубе «Георгени».

К сожалению, у воронежского ХК есть и потери. «Буран» покинул нападающий Константин Макаров. Спортсмен подписал двухсторонний контракт с китайским клубом «Куньлунь ред стар». Игрок сможет выступать и за «КРС-ОЭРДЖИ».

Напомним, ранее «Буран» вернул форварда Аслана Раисова. Нападающий играл за воронежскую команду в сезоне 2015-2016 годов.

Следующие матчи в чемпионате ВХЛ воронежский хоккейный клуб проведет на выезде. Сначала «Буран» отправится в Казахстан, где 2 ноября сыграет с усть-каменогорским «Торпедо». Уже через два дня, 4 ноября, клуб сразится с карагандинской «Сарыаркой». А на обратном пути «Буран» наведается в гости к московской «Звезде», с которой сыграет 6 ноября, и к воскресенскому «Химику» - матч пройдет 8 ноября.