Новый способ обмана пассажиров нашли в воронежском автобусе

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-29T19:53:18+03:00

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В Воронеже местные жители заметили новый способ обмана пассажиров в автобусе. Водитель прикрыл работающий терминал бумажкой и перемотал их резинкой. Фото горожане выложили в популярную группу в соцсети в понедельник, 29 октября.

Инцидент произошел в одном из автобусов 80-го маршрута. По словам местных жителей, все пассажиры думали, что аппарат не работает и передавали водителю наличные. Однако один из воронежцев попытался приложить к терминалу карту - оплата прошла. Горожане предположили, что таким образом водитель решил схитрить и извлечь для себя выгоду.

Но в комментариях к посту воронежцы не были так категоричны и предложили другую версию происходящего.

- Может это для того, чтобы лишние кнопки не нажимали? - предположила местная жительница Екатерина.

А как вы думаете, водитель специально обманывал пассажиров или хотел им помочь?