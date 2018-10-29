В следующем году в Воронеже начнут строить 3 школы и 4 детских садика

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-29T19:17:38+03:00

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В Воронеже в 2019 году начнется строительство трех школ и четырех детских садиков. Кроме того, несколько уже существующих учреждения расширят за счет пристроек. Об этом заявил руководитель городского управления строительной политики Владимир Пешков на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 29 октября.

Две новые школы на 1224 учащихся появятся на улице Минской,43/1 в районе больницы «Электроника» и по улице Независимости в микрорайоне Подгорное. Еще одно учебное заведение на 1100 мест построят на улице Домостроителей, 30а. Также в следующем году сделают пристройки к школе №77 в Масловке и лицею №4 на улице Генерала Лизюкова, 87.

Два детских сада на 280 мест начнут строить в Шилово и Репном. В Масловке по адресу Лызлова,10 в скором времени появится сад на 140 мест. А на переулке Лиственном построят дошкольное учреждение на 120 мест. Кроме того, к уже действующим возведут десять пристроек.

- Хочется отметить, что пристройки к уже существующим детским садам ясельных групп позволят максимально быстро закрыть существующую проблему с устройством детей в возрасте 1,5-3 года в садик и не потребуют сверх вложений и больших временных затрат на формирование участков, к тому же в ряде случаев это просто не возможно. Поэтому на строительство пристроек такого формата считаю необходимо направить основные усилия, - пояснил Владимир Пешков.