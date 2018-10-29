В Воронеже цыганка отправится на полтора года в тюрьму за кражу полумиллиона у пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-29T18:55:18+03:00

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В Воронеже суд приговорил 39-летнюю женщину к 1,5 года лишения свободы за кражу 530 тыс. рублей у пенсионеров. Мошенница представлялась работником социальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник, 29 октября.

Женщина пришла в квартиру 70-летних супругов в июне 2018 года. Представившись работником социальной службы, она пояснила, что им полагаются выплаты к 9 Мая по одной тысяче рублей. Войдя в доверие к пожилым людям, цыганка выяснила, где они хранят деньги. Затем она отвлекла хозяев дома, попросив принести необходимые документы и стакан воды. В это время ее подельник, чью личность следствие не установило, похитил из ящика стола деньги. После этого они скрылись.

На мошенницу возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Дело дошло до суда. Цыганке грозило до 6 лет лишения свободы. Но суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у женщины троих детей.