В Воронеже на площади Ленина начали сбор катка: он откроется до 15 декабря

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-29T18:01:44+03:00

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Воронежцы сообщили, что на площади Ленина приступили к установке катка, который открывают перед зданием областного правительства каждую зиму. Монтаж начался сегодня, в понедельник, 29 октября. Закончить его собираются до 15 декабря. Рабочих, ставящих ограждение, видели горожане на главной площади Воронежа. Как и в прошлом году, здесь будет маленький каток для детей и каток побольше - для взрослых.

Начало катаний зависит от погоды. В прошлом году закрытие рекреативной зоны состоялось на месяц позже - и все из-за поздней весны. Начать демонтаж собирались 12 марта, но в итоге за разбор катка взялись лишь 28 числа. Он затянулся на две недели.