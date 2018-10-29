СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-29T18:01:37+03:00

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В Воронеже пьяный отец чуть не зарезал собственного сына. Мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 29 октября.

Инцидент произошел 27 октября около девяти часов вечера в одном из домов на Ленинском проспекте. 36-летний сын оскорбил своего 63-летнего отца. Разозленный мужчина решил отомстить. Тогда он схватил нож и пырнул им родственника в живот. Оба были пьяны.

Сотрудники полиции быстро задержали мужчину. Орудие преступления и другие доказательства изъяли. Выяснилось, что он ранее уже был судим.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.