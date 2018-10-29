В Воронежской области живодера, забившего хаски молотком, отправили в колонию
В Бобровском районе поставили точку в гнусной истории 28-летнего живодера. В марте 2018 года он забил молотком породистую собаку - хаски. За это суд в июле приговорил его к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в пользу государства.
Ненавистника собачьего рода отправили в сельскохозяйственную организацию трудиться разнорабочим. Однако живодер оказался еще и лентяем. Потрудившись месяц, он перестал выходить на работу. Сначала его предупредили. Не подействовало. Тогда пришлось проводить еще одно судебное заседание.
В понедельник, 29 октября, Бобровский районный суд вынес новый приговор – не отбытый срок исправительных работ заменить на 3 месяца 20 дней колонии-поселения.