2018-10-29T17:44:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области живодера, забившего хаски молотком, отправили в колонию

Он не хотел работать на государство
Юрий КОЗЛОВ
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Живодер доигрался - новый суд направил-таки его в места не столь отдаленные.Живодер доигрался - новый суд направил-таки его в места не столь отдаленные.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Бобровском районе поставили точку в гнусной истории 28-летнего живодера. В марте 2018 года он забил молотком породистую собаку - хаски. За это суд в июле приговорил его к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в пользу государства.

Ненавистника собачьего рода отправили в сельскохозяйственную организацию трудиться разнорабочим. Однако живодер оказался еще и лентяем. Потрудившись месяц, он перестал выходить на работу. Сначала его предупредили. Не подействовало. Тогда пришлось проводить еще одно судебное заседание.

В понедельник, 29 октября, Бобровский районный суд вынес новый приговор – не отбытый срок исправительных работ заменить на 3 месяца 20 дней колонии-поселения.

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