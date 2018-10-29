С начала года в Воронеже нормы ГТО сдали 27 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-29T17:25:46+03:00

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С начала года в Воронеже нормы ГТО сдали более 27 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Например, 26 октября более пятисот школьников и студентов сдали норматив "Стрельба из электронного оружия". Умения оценивали на базе муниципальных центров тестирования. В начале ноября ожидается, что учащиеся приступят к сдаче нормативов по плаванию.

- Ежедневный прием нормативов ведется в муниципальных центрах тестирования по адресам: МБУ "Городской физкультурно-спортивный центр" (ул. Краснознаменная, д.101), МАУ "Спортивный комплекс "Юбилейный" (ул. К. Маркса, д.116), МБУ ДО СДЮСШОР № 12 (Московский пр-кт, 150). Управление физической культуры и спорта информирует о том, что сдать нормативы может любой желающий, имеющий допуск от врача, - рассказали в пресс-службе мэрии.