2018-10-29T17:21:14+03:00
Происшествия

Подросток из Воронежской области «разводил» покупателей смартфонов со всей России

Он продавал воздух по Интернету
Юрий КОЗЛОВ
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Юноша развил в сетях бурную деятельность, за которую пришлось расплачиваться его матери.Юноша развил в сетях бурную деятельность, за которую пришлось расплачиваться его матери.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В мировом суде Поворинского района вынесли решение по делу юного афериста. 16-летнего подростка обвиняли по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, школьник создал в соцсети «ВКонтакте» страницу. На ней он представлялся девушкой, работающей в компании, занимающейся продажей конфискованных на таможне смартфонов. Потому якобы они стоят очень дешево. За свой «товар» он получал предоплату. Люди кидали ему деньги на банковскую карту (подросток пользовался в том числе и чужой) в обмен на обещание отправить смартфон по почте.

Даже после блокировки страницы юноша не унывал. Создал себе новую. На ней и вовсе обещал отдать смартфон «Apple» даром только за стоимость упаковки товара. Правда, потом любители халявы сталкивались с предложением еще ряда дополнительных платных услуг.

- Жертвами юного афериста стали четыре человека из разных регионов России. Им был причинен ущерб на сумму 7585 рублей, эту сумму жертвам аферы выплатила мать юного мошенника, - рассказали в прокуратуре Поворинского района. – Своим промыслом он занимался еще до достижения 16 лет, поэтому за некоторые его махинации по закону он отвечать не мог. Суд ограничился штрафом в 10 тысяч рублей без реального срока, так как мама не в меру предприимчивого юноши вроде бы со всеми пострадавшими расплатилась.

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