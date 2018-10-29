Вадим Кстенин: "Никакой «Умный город» не может быть построен без комфортной городской среды"

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-29T17:16:02+03:00

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В рамках форума градоначальник представил свой доклад на тему, что же такое "умный" город, исходя из воронежских реалий, и насколько жители готовы к внедрению цифровых технологий.

– Моя точка зрения, как воронежца и градоначальника, скорее всего, будет отличаться от видения «узких» специалистов, - отметил в начале своего доклада Вадим Кстенин.

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