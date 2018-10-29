Воронежскую область снова заполонили фальшивые купюры

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-29T17:14:40+03:00

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На прошлой неделе полицейские изъяли из оборота десять фальшивых денежных купюр различного номинала. Подделки попались во время проверки сданной в банк выручки сетевых магазинов.

- Изъятые купюры отправили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полиция напоминает жителям области, как вести себя, если вы сомневаетесь в подлинности денег:

- Ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться, так как в этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, - сообщают сотрудники органов внутренних дел.

Изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.

- для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.