2018-10-29T16:51:41+03:00
Общество

Под Воронежем после страшного ДТП с пятью погибшими построят надземный пешеходный переход

Его давно обещали сделать, а теперь поторопила прокуратура
Юрий КОЗЛОВ
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После аварии от носа «Neoplanа» почти ничего не осталось.После аварии от носа «Neoplanа» почти ничего не осталось.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Жуткое ДТП в Новоусманском районе на 525 километре трассы «Дон» с двумя автобусами 18 сентября («Neoplan» врезался в стоявший на обочине «Volvo»), где погибли пять человек, стало поводом для проверки прокуратурой состояния всего воронежского участка трассы «Дон». Напомним, жертвами той страшной аварии стали три мужчины в возрасте 29, 45 и 61 года и две женщины - 47 лет и около 40 лет. Еще 12 человек были ранены. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до семи лет лишения свободы).

По итогам проведенной проверки сотрудники прокуратуры решили настоять на профилактических мэрах по предотвращению ДТП в районе села Лосево Павловского района. Там в последнее время было несколько случаев наездов на пешеходов. В то же время в этом месте трассы собирались строить надземный переход. Он бы снизил остроту проблемы. Однако сроки его возведения были нарушены из-за несвоевременного получения разрешения на строительство. К тому же при ремонте фонарей на переходе в этом месте не соблюдались требования безопасности движения.

В итоге прокуратура области внесла представление в адрес Воронежского филиала ГК «Российские автомобильные дороги». После этого в госкомпании быстро получили разрешение на строительство надземного перехода.

Кроме того, в отношении одного из чиновников этой дорожной компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Ему предстоит отвечать за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Санкции, предусмотренные этой статьей, - штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

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