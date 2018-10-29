СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-29T16:38:03+03:00

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В Воронеже ищут жертв петербуржца, обманывавшего горожан через сайты объявлений. Мужчина находил информацию о продаже товаров, затем встречался с продавцами, говорил, что деньги переведет через платежную систему, забирал товар и скрывался. Таким образом он «заработал» больше 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 29 октября.

Накануне сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств в Интернете. Им оказался 37-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина приехал на «Форд-Фокусе» красного цвета со своим знакомым в столицу Черноземья в начале октября для совершения преступлений. Через сайты объявлений он завладел двумя квадракоптерами и несколькими сотовыми телефонами. Но деньги так и не заплатил. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность мужчины к четырем фактам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого арестовали.

Граждан, которые пострадали от действий петербуржца или стали очевидцами преступлений, полиция просит обратиться в дежурную часть ГУ МВД России по Воронежской области 8(473)251-12-16, 251-12-50 или 02. Конфиденциальность гарантирована.