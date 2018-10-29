Известные артисты привезут в Воронеж комедию «Дотянуться до звезд»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-29T16:21:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«Дотянуться до звезд» - это лирическая комедия по мотивам произведения Нила Саймона «Хочу сниматься в кино» с элементами драмы, но со счастливым финалом.

Яркий и манящий мир Голливуда неизменно притягивает юные души. Так было, есть и будет всегда. Не стала исключением и 18-летняя Либби, решившая отправиться на «фабрику звезд», тем более, что ее отец трудится там сценаристом.

Они не виделись много лет, и он помнит ее ребенком. Свалившаяся как снег на голову дочь в считанные минут перевернула с ног на голову жизнь Херба Таккера. Но самое главное, она внесла другой смысл в его существование: благодаря дочери поменяется многое и в отношениях Херба со Стеффи, женщиной, любящей и прощающей ему все его недостатки.

Спектакль покажут 20 ноября в ВКЗ, начало в 19.00. Билеты, купленные на 9 ноября, будут действительны на новую дату.