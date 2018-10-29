Власти рассказали, какие территории могут войти в зеленый пояс вокруг Воронежа

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-29T15:51:40+03:00

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Воронежские власти рассказали, какие территории могут войти в зеленый пояс. Площадь его составит 15,5 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона в понедельник, 29 октября.

20 ноября пройдут уже вторые слушания по поводу зеленого пояса. Первые были проведены в 2017 году, однако неожиданно закончились отрицательно - участники проголосовали «против». Теперь проект доработан и власти снова предлагают местным жителям решить судьбу зеленых насаждений.

Итак, в черте города в зеленый пояс могут попасть парк «Дельфин», парк Победы, Бринкманский сад, «Алые паруса», парк «Танаис», парк «Южный», парк Патриотов, парк Авиастроителей, парк имени Дурова, парк Оптимистов, Воронежский центральный парк, «Орленок», Первомайский сад, дендропарки ВГЛТА и ВГАУ, ботанический сад ВГУ, ботанический сад имени Келлера. К зеленому поясу также собираются отнести больше 150 скверов, а это около 770 га. Еще 2,9 тыс. га – земли Сомовского лесничества. Власти предлагают включить в список особо охраняемых территорий земли бывшего колхоза «Гремячье», участки Семилукского лесничества - 387 га, Гремяченского лесничества - около 3 тыс. га и Новоусманского лесничества - 1,6 тыс. га. Еще 6,5 тыс. га относится к Пригородному лесничеству. В зеленый пояс также предлагают включить территорию Нагорной дубравы. Ознакомиться с полным списком участков и посмотреть карту можно на сайте Общественной палаты.

Слушания пройдут в актовом зале Воронежского государственного лесотехнического университете по адресу Тимирязева, 8 в 16.00. Зарегистрироваться можно в день голосования - 20 ноября -с 15.00 до 15.45. Также можно выступить с докладом длительностью не более 10 минут. Для этого нужно прийти в Общественную палату на улице Пушкинской, 12 и записаться.