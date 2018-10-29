В Воронежской области грибника нашли мертвым в лесу

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-29T15:44:41+03:00

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В лесу Юго-Восточного микрорайона Борисоглебска нашли мертвым мужчину, который накануне отправился туда за грибами. Родственники 60-летнего борисоглебца позвонили в полицию, сообщив о том, что он ушел на природу в субботу, 27 октября, и не вернулся. Сотрудники службы спасения и полицейские стали патрулировать местность и работать на отклик - звать пропавшего. Местный поисковый отряд просили не выезжать: как пояснили сами волонтеры, в лесу ночью легко было бы растерять людей. Добровольцы присоединились уже утром воскресенья и нашли тело.

- Это было недалеко от построек, глубоко зайти он не успел, - рассказал представитель поисковиков. - У руке у него был раскрытый нож: видимо, наклонился к грибу и умер.

В ГУ МВД по Воронежской области отмечают, что следов насильственной смерти на теле мужчины нет. Чтобы установить, почему он скончался, нужно провести экспертизу. Напомним, в этим выходные в экстренные службы поступало особенно много сообщений о заблудившихся грибниках: в Лискинском районе из леса вывели потерявшуюся семью, а в Таловском районе 81-летней пенсионерке пришлось заночевать в глуши, где она провела в общей сложности сутки.