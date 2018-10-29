В Воронеже к концу ноября возродят сквер на Грамши

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-29T15:37:26+03:00

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Сквер «Чижовский» возле дома № 70 на улице Грамши был хорош в советские времена. Но за прошедшие годы все, что там стояло, устарело и обветшало. Жители ближайших домов, объединившиеся в ТОС «Уличный комитет № 39», чтобы возродить сквер, подали заявку на грант, но в число победителей она не попала.

Тогда жильцам предложили вариант муниципально-частного партнерства. Из сэкономленных из-за снижения цен на аукционах по более масштабным проектам средств в мэрии решили выделить на возрождение сквера около трех миллионов рублей. Еще 600 тысяч вложит компания-инвестор. Плюс еще часть денег выделят депутаты областной Думы. В общей сложности новый сквер обойдется в сумму около четырех миллионов рублей.

За эти деньги поставят новые скамейки, урны, фонари, игровую и спортивную площадки. Уже прошел аукцион, в нем победила организация ООО «Сагрес». При максимальной цене контракта в 2,9 млн. рублей ее специалисты согласились выполнить работы за 2,39 млн.

В понедельник, 29 октября, стартовали подготовительные работы. Новое место отдыха у жителей этого микрорайона планируют открыть до конца ноября 2018 года.