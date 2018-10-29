2018-10-29T15:11:45+03:00
Экономика

По сравнению с прошлым годом в Воронежской области в полтора раза чаще оформляют ипотеки

Средняя стоимость квартиры в регионе, приобретаемой с помощью банка - 1 600 000 рублей
Юлия ТЕРНОВА
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Региональное отделение ЦБ России сообщает, что с января по август в Воронежской области банки выдали 13 961 ипотеку на общую сумму 22,5 миллиарда рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года число иотечных кредитов выросло в полтора раза. Сумма выданных средств превысила прошлогоднюю в 1,6 раза.

- Совокупный объем задолженности по жилищным ипотечным кредитам в регионе составляет 76 миллиардов рублей. При этом почти 99% задолженности погашается своевременно, - отмечают в пресс-службе ЦБ. - Средняя сумма ипотеки в регионе по итогам восьми месяцев текущего года составила 1 600 000 рублей, срок кредитования - 16 лет 7 месяцев. Средневзвешенная ставка снизилась до 9,6% годовых. Годом ранее она составляла 11,2% годовых.

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