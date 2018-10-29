2018-10-29T15:10:12+03:00
Общество

В Воронеже пройдет акция «Молитва памяти»

Событие приурочено ко Дню памяти жертв советских репрессий
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Воронеже пройдет акция «Молитва памяти». Событие приурочено ко Дню памяти жертв советских репрессий. Мероприятие состоится в сквере имени Пушкина на улице Плехановской, 7 и у кинотеатра «Пролетарий» на площади Никитина во вторник, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в понедельник, 29 октября.

В сквере имени Пушкина акция начнется в 13.00 и продлится до 16.00. Возле кинотеатра «Пролетарий» - с 15.00 до 21.00. Памятное мероприятие начнется с краткой заупокойной молитвы (литии). В этот день в память о погибших организаторы предлагают в девять вечера зажечь в окне свечу.

Напомним, акция проводится с 2010 года, изначально ее инициатором выступило Преображенское братство – крупнейшее объединение верующих в Русской православной церкви.

В этом году «Молитва памяти» пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции и США. К участию приглашены известные общественные деятели, актёры, писатели, режиссёры, историки.

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