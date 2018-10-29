Труппа «Классического русского балета» привезет в Воронеж «Щелкунчика»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-29T15:01:09+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября в Воронеж снова приедет московская труппа «Классический Русский балет», в которую входят выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург) и представители других известных балетных школ России. «Классический Русский балет» под руководством Хасана Усманова помимо выступлений на столичных сценах активно гастролирует по России и за рубежом - Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции, Казахстане. Репертуар труппы составляют, прежде всего, хореографические спектакли классического наследия, великие произведения, вошедшие в золотой фонд русского балета.

В этот раз артисты привезут в Воронеж балет Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова.

Спектакль покажут 28 ноября в театре оперы и балета в 19.00.