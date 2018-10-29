За выходные в Воронеже потерялись пятеро грибников

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-29T14:42:58+03:00

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Накануне под Воронежем в лесу заблудилась ушедшая за грибами пенсионерка. 81-летняя жительница села Верхняя Тишанка пошла в лес в пятницу, 26 октября в компании своих друзей. В процессе она отошла от них слишком далеко. И проблуждала среди деревьев, не сумев найти обратной дороги, до утра субботы, 27 октября. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье". Пенсионерка ушла вглубь на десять километров - именно такое расстояние она преодолела, пытаясь выйти из глуши, только вот шла она в другом направлении. Искали потерявшуюся сотрудники МЧС и волонтеры. Помогли выбраться бабушке другие грибники, которых она встретила случайно. Но перед этим ей пришлось провести холодную одинокую ночь в лесу. К счастью, женщина в полном порядке.

Семья потерялась в хорошо знакомом лесу

В тот же день в Лискинском районе потерялись грибники. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 55-летняя женщина, ее дочь с мужем и 15-летняя внучка пошли в лес к села Духовое, куда отрпавляются каждый год. Эти места семья знала хорошо, но из-за раннего наступления темноты они не смогли сориентироваться. На часах было уже около шести вечера, и люди, потеряв надежду выбраться самостоятельно, позвонили в полицию. Через 40 минут их нашли. За две недели до этого, 13 октября, в Рамонском районе во время "тихой охоты" заблудились две подруги. Отметим, что девушки тоже знали выбранные места, но это не уберегло их. К счастью, у них был хорошо заряжен смартфон. На выручку волонтеры и спасатели, по телефону потерявшихся поддерживали сотрудники службы 112. Лесник указал участникам поисков неверное направление. Найти подруг удалось благодаря тому, что они заметили квартальный столб и сообщили поисковикам его номер.

Карта, вода, еда и спички могут спасти вам жизнь

Волонтеры отряда "Черноземье" напоминают: отправяясь в лес, даже хорошо знакомый вам, берите с собой некоторый запас еды и воды, компас, карту и спички. Кроме того, следует сообщать близким, куда именно вы направляетесь. В потенциальной опасности не только грибники, которые теряются ежегодно, но и любители охоты.

- Как только поняли, что потерялись, нужно сразу звонить 112. Они передают информацию всем необходимым службам. Не стоит искать пропавших самостоятельно или пытаться самостоятельно выйти из леса, так вы только потеряете время, - предупреждает представитель отряда Алексей Мельников.