2018-10-29T14:40:27+03:00
Общество

Из воронежского аэропорта открыли новый рейс в Москву и обратно

Пассажиров встретит аэропорт «Домодедово»
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из Воронежа в Москву и обратно открылся новый рейс. Об этом сообщил Андрей Шагунов, советник гендиректора воронежского аэропорта, на своей странице в соцсети в понедельник, 29 октября.

Самолеты будут вылетать из столицы Черноземья в 5.05. В «Домодедово» пассажиры прибудут в 6.20. Обратный рейс будет вылетать из Москвы в 0.50. Прилет в Воронеж назначили на 2.05. Рейсы обслужит Embraer 170. Вместимость самолетов - 70 мест.

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