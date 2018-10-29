Из воронежского аэропорта открыли новый рейс в Москву и обратно

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-29T14:40:27+03:00

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Из Воронежа в Москву и обратно открылся новый рейс. Об этом сообщил Андрей Шагунов, советник гендиректора воронежского аэропорта, на своей странице в соцсети в понедельник, 29 октября.

Самолеты будут вылетать из столицы Черноземья в 5.05. В «Домодедово» пассажиры прибудут в 6.20. Обратный рейс будет вылетать из Москвы в 0.50. Прилет в Воронеж назначили на 2.05. Рейсы обслужит Embraer 170. Вместимость самолетов - 70 мест.