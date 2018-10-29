В Воронежской области незаконно добывают песок

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-29T14:14:59+03:00

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Жители села Журавка Богучарского района жалуются на незаконную добычу песка. Несмотря на то что еще весной власти постановили закрыть и рекультивировать карьер, работы на нем продолжаются до сих пор. Об этом сообщили на сайте ОНФ в Воронежской области в понедельник, 29 октября.

Местные жители рассказали, что промышленную добычу песка в селе санкционировала районная администрация, выделив для нее в юго-восточной части Журавки около 12 га. Как утверждают граждане, это идет вразрез с генеральным планом Подколодновского сельского поселения, утвержденным депутатами сельсовета в ноябре 2012 года. Согласно генплану, для добычи песка для местных, а не для промышленных нужд на территории Журавки отведено всего лишь 0,2 га.

Активная разработка карьера началась в 2017-м. Он увеличился до 4 га и углубился до 40 м. По предварительным расчетам, вывезено около 1,6 млн куб. м песка общей стоимостью около сотни миллионов рублей. Однако в бюджет поселения не поступило ни копейки. При этом карьер нанес ущерб экологии и инфраструктуре Журавки. Вывозящие песок грузовики повредили межпоселенческую дорогу, рассчитанную на движение транспорта с нагрузкой на ось не более 5 т. Фактически по ней передвигались 40-тонные тонары.

Кроме того, из-за вибрации на улице Ленина треснули несущие стены домов. В колодцах на несколько метров упал уровень воды, так как в ходе разработки карьера нарушена целостность верхних водоносных слоев.

После вмешательства активистов, прошла проверка регионального департамента природных ресурсов и экологии. Жителей заверили, что добычу остановили. А рекультивацию назначили 1 сентября 2018 года. В июле 2018-го у добывающей компании были досрочно отозваны лицензии на пользование недрами на участке «Журавский».

В сентябре песок действительно не вывозили. Видимость начала рекультивации создали, убрав высокие насыпи со стороны жилых домов. Но в октябре, как сообщили граждане, добыча возобновилась. Теперь активисты обратились к губернатору.