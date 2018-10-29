Воронежец угнал с помощью троса чужой «Грейт-Волл», чтобы разобрать его на запчасти

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-29T13:53:28+03:00

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Ночью 29 октября на Левом берегу Воронежа исчез автомобиль «Грейт-Волл». 31-летний хозяин не обнаружил припаркованную у многоэтажки на улице Димитрова машину и обратился в полицию, оценив ущерб в сумму около 500 000 рублей.

Похитителя быстро задержали. 20-летний парень приехал на Димитрова со своим знакомым на «Дэу-Нексия», вскрыл припаркованный автомобиль, а потом на тросе они отбуксировали его на улицу Иркутскую. В отделе полиции задержанный признался, что хотел разукомплектовать транспортное средство. Теперь ему грозит срок за кражу.