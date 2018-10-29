Воронежцы пытаются расправиться с ненавистными паркоматами

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-29T13:17:52+03:00

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Воронежцы пытаются расправиться с паркоматами. На улице Пушкинской неизвестный решил свалить автомат для оплаты парковки. Однако прочная основа конструкции не дала местному жителю довести дело до конца. Аппарат лишь слегка наклонился над проезжей частью. На фото попали последствия надругательства над паркоматом. Снимки горожане выложили в популярную группу в соцсети в понедельник, 29 октября.

Судя по всему, воронежцы так и не смогли смириться с нововведением. Местные жители абсолютно не хотят платить за парковку в центре города по 40 рублей в час.

В комментариях к посту горожане расстроились, что паркомат так и не удалось сломать.

- Добивайте их уже, - написал местный житель Дмитрий.

Но вряд ли уничтожение паркоматов поможет избавиться от платных парковок. Кстати, власти уже решили отправлять штрафы за неоплату парковки в виде писем счастья. Напомним, что сумма, которую надо будет внести, составляет 1500 рублей.