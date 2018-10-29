В Воронеже белгородец отобрал у собутыльника планшет и 3000 рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-29T13:07:14+03:00

За грабеж «на почве возникшей личной неприязни» ему грозит до 7 лет

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38-летний воронежец пожаловался в полицию на 25-летнего собутыльника. Сначала вместе выпивали, а когда "набрались", как водится, поругались. В итоге, «на почве возникшей личной неприязни» более молодой просто отобрал у своего визави планшет и 3000 рублей.

Подозреваемого быстро задержали, в отделе полиции он признался, что приехал в Воронеж из Белгородской области для временного проживания, а похищенное продал в места сбыта.

Теперь за грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.