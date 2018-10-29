2018-10-29T13:19:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер, убивший подругу своей жены, проведет в тюрьме 8 лет

Житель Хохольского района нанес женщине больше 23 ударов ножом за угрозы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Хохольском районе Воронежской области осудили 58-летнего мужчину, который убил подругу своей жены. Причиной конфликта стало то, что женщина угрожала ему расправой, если он обидит его супругу. Суд назначил местному жителю 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 29 октября.

Все произошло в августе 2017 года.в доме по улице Молодежная села Новогремяченское. Мужчина вместе с супругой и ее подругой отдыхали дома. Посиделки не обошлись и без алкоголя. В какой-то момент между местным жителем и знакомой его жены возник конфликт. Причиной стали угрозы пьяной женщины. Она обещала расправиться с негодяем, если тот будет обижать свою супругу. Недовольный поведением новой знакомой, он сходил на кухню, взял нож и, вернувшись, нанес ей не менее 23 ударов. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

- На предварительном следствии пенсионер полностью признал свою вину. Также собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела. Приговором суда мужчине назначено 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец угнал с помощью троса чужой «Грейт-Волл», чтобы разобрать его на запчасти
Воронежцы пытаются расправиться с ненавистными паркоматами
Воронежский опыт подготовки медиков со школьной скамьи переняли в Липецкой области
В Воронеже белгородец отобрал у собутыльника планшет и 3000 рублей
В Воронеже объявили Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий
В Воронеж еще на неделю вернется тепло
На пожаре в Воронежской области погибли два человека
В Воронеже вор украл ключи у пьяного и вынес из его квартиры 300 тыс, телефон и ноутбук
Житель Воронежской области насушил 7 кило конопли
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Воронеже закроют проезд у СОК "Энергия" до вечера 10 декабря
В Воронеже открыли памятник погибшим бойцам спецназа
Под Воронежем сошли с рельсов два вагона грузового поезда
Никитинская библиотека приглашает воронежцев на "Ночь искусств" на день раньше Всероссийской акции
Внук Маршака обрадовался идее назвать воронежский аэропорт именем прославленного деда
Воронежцы пожаловались на нехватку ночных автобусов до одного из микрорайонов
В Воронеже неправильная парковка автоледи на BMW стала причиной скандала
Воронежский "Факел" сыграл вничью с дальневосточным "Лучом"
Накануне под Воронежем сутки искали ушедшую за грибами бабушку
Воронежцев предупреждают о сомнительных людях, которые заставляют менять газовые счетчики
Воронежцев просят принести книги для детей-сирот
В Воронеже наступит дождливая неделя
В Воронежской области "ВАЗ" насмерть сбил женщину, которая шла по обочине
В Воронежской области супругам грозит до двадцати лет тюрьмы за распространение наркотиков
На языке детства: Воронежский драмтеатр сотворил чудесный спектакль из горы бумажек и лыж
Флешмоб ко Дню автомобилиста: воронежские водители выстроили фигуру машины ДПС из своих авто
В Воронежской области женщина погибла на месте при столкновении "Мазды" и "Лады"