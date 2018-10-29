В Воронежской области пенсионер, убивший подругу своей жены, проведет в тюрьме 8 лет

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-29T13:19:43+03:00

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В Хохольском районе Воронежской области осудили 58-летнего мужчину, который убил подругу своей жены. Причиной конфликта стало то, что женщина угрожала ему расправой, если он обидит его супругу. Суд назначил местному жителю 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 29 октября.

Все произошло в августе 2017 года.в доме по улице Молодежная села Новогремяченское. Мужчина вместе с супругой и ее подругой отдыхали дома. Посиделки не обошлись и без алкоголя. В какой-то момент между местным жителем и знакомой его жены возник конфликт. Причиной стали угрозы пьяной женщины. Она обещала расправиться с негодяем, если тот будет обижать свою супругу. Недовольный поведением новой знакомой, он сходил на кухню, взял нож и, вернувшись, нанес ей не менее 23 ударов. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

- На предварительном следствии пенсионер полностью признал свою вину. Также собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела. Приговором суда мужчине назначено 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.