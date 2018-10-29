2018-10-29T12:31:01+03:00
Общество

В Воронеже объявили Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий

Приличную зарплату предлагают банковским работникам, сисадминам, бухгалтерам, веб-технологам и специалисту по обучению персонала
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже можно найти высокооплачиваемую работу, уверены специалисты рекрутингового портала Superjob. Аналитики составили Топ-5 самых высокооплачиваемых предложений на местном рынке труда за октябрь.

Возглавляет подборку вакансия руководителя подразделения операционного банковского сопровождения. За контроль платежей в рамках процесса по расширенному банковскому сопровождению контрактов и контроль запрещенных/разрешенных операций со специального расчетного счета застройщика предлагают от 100 тыс руб в месяц.

На втором месте в рейтинге работа системного администратора, за нее предлагают от 90 тыс рублей. На третьем - вакансия веб-технолога с 80,5 тыс рублей белой зарплаты. Четвертую строчку списка высокооплачиваемых вакансий занимает работа бухгалтера (от 80 тыс рублей), на пятой - руководитель отдела обучения и развития персонала (от 55 тыс).

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